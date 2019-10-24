В Минкомсвязи ответили на вопрос о законности пользования мессенджером Telegram

В России предпринимаются попытки заблокировать Telegram, однако это не означает запрета для граждан пользоваться этим мессенджером, заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

«Осуществляются [блокировки], одно другому не противоречит», – приводит его слова РИА «Новости».

По словам замминистра связи и массовых коммуникаций, решение о блокировке сервиса технического не означает запрет на пользование этим сервисом.

На вопрос, законно ли пользоваться мессенджером в России Волин ответил утвердительно. «Законно, да», – сказал он.

Как сообщалось ранее, спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что мессенджер Telegram в России не запрещен для использования.

Роскомнадзор с апреля 2018 года блокирует Telegram по решению суда из-за отказа мессенджера передать в ФСБ ключи шифрования. Однако сервис все еще доступен пользователям.

В июне глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что ведомство работает над новыми инструментами полной блокировки мессенджера. Позднее он сообщал, что результаты работы новой создаваемой системы противодействия запрещенному контенту и блокировки Telegram будут представлены в течение года.

Вице-премьер Максим Акимов отмечал, что Роскомнадзор использовал «незрелые» технические решения по блокировке мессенджера Telegram.