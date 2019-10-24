Трамп предложил стратегию против иностранного «вмешательства» в дела США

Американский президент Дональд Трамп направил в Конгресс страны стратегию Белого дома по борьбе с иностранным «вмешательством» в дела США.

Передать в Конгресс «стратегию противодействия злонамеренным операциям и кампаниям иностранного влияния» Трамп был обязан в соответствии с оборонным бюджетом страны на уже завершившийся финансовый год, передает ТАСС.

Стратегия не предназначена для публикации, но Конгресс может принять решение о ее обнародовании.

Напомним, Москва так и не дождалась от Вашингтона позитивного ответа на предложение обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга.