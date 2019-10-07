Россия предложила США обменяться гарантиями невмешательства

Посол России в США Анатолий Антонов напомнил, что Москва предлагает Вашингтону обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга.

На форуме «Диалог Форт-Росс» он подчеркнул, что Россия «давно предлагает» такой обмен «письмами с гарантиями», но от американской стороны «положительной реакции» на российское предложение не последовало, передает РИА «Новости».

Также Антонов повторил предложение о создании двусторонней группы по кибербезопасности.

Россия выступает за развитие «деловых, личных, культурных, научных, спортивных, а также семейных и дружеских» контактов между гражданами двух стран, передает ТАСС.

Антонов выразил надежду на дополнительный импульс диалогу Москвы и Вашингтона после встречи руководителей внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Майкла Помпео.

Посол призвал «разбираться с накопившимися проблемами», включая вопрос арестов россиян в третьих странах по запросу США, возвращение российской дипсобственности, прекращение «визовой войны». Антонов подчеркнул, что США не смогут добиться от Москвы уступок с помощью санкций.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин пояснил, что голословные заявления о якобы имевшем место «вмешательстве» Москвы в американские выборы были предлогом для давления на президента США Дональда Трампа.

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