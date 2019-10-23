Губерниев: Ласицкене сейчас главная спортсменка страны и должна выступать под флагом РФ

Чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене на Военных играх в Китае доказала свой класс, и хотелось бы надеяться, что отечественная легкоатлетическая федерация добьется того, чтобы на Олимпиаде в Токио она выступала под флагом России, заявил газете ВЗГЛЯД спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Ласицкене в среду победила на Военных играх в Ухане с рекордом соревнований (2,01 м) – и впервые за 4 года она выступала под флагом России. На рядовых соревнованиях спортсменка, как и другие российские легкоатлеты, вынуждена соревноваться под нейтральным флагом, поскольку Всероссийская федерация легкой атлетики никак не может выполнить все условия для восстановления в правах. В связи с этим Ласицкене неоднократно критиковала ВФЛА.

«Ласицкене сейчас звезда №1 российского спорта, гордость страны. Поэтому здорово, что она поехала защищать честь вооруженных сил России на таком большом соревновании и в первый раз за четыре года выиграла там под флагом (России). Надеемся, что она и на Олимпиаду поедет «за Россию» и всех там победит. Что касается конфликта с федерацией, то секрет решения прост - сделайте все, чтобы наши легкоатлеты выступали под флагом, и никаких проблем не будет», - сказал Губерниев.

Ласицкене – первая в истории трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту. Первый свой титул она завоевала в 2015 году на чемпионате мира в Пекине. Ее считали фаворитом и на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, однако из-за допингового скандала от соревнований отстранили всех российских легкоатлетов за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, которая получила индивидуальный допуск. Начиная с 2017 года Ласицкене участвует в международных турнирах под нейтральным флагом.