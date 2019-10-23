Найдено кладбище жертв ОПГ «Таганские»

Правоохранители нашли место захоронений жертв Таганской ОПГ, пишут СМИ.

На кладбище хоронили других бандитов и бизнесменов, передает «Росбалт» со ссылкой на источник.

Этот участок удалось найти из-за того, что некоторые члены ОПГ начали сотрудничать со следствием, одним из них оказался криминальный авторитет Олег Бубука, утверждает источник.

По этим же сведениям, в большинстве расправ лично участвовал один из предводителей ОПГ Игорь Жирноклеев по прозвищу Жирный.

«Так, согласно показаниям бандитов, как-то у Жирного возникли разногласия с авторитетом «таганской» группировки Скабеем. Последний приехал на встречу к Жирноклееву, во время беседы на Скабея накинулись лидер ОПГ и его подручные. Опасаясь, что выстрелы привлекут внимание, Жирный орудовал молотком, им он бил свою жертву по голове. Еще живого Скабея попытались погрузить в багажник машины, однако из-за большого роста и крупной комплекции он не помещался. Тогда Жирноклеев просто вывихнул и сломал ему ноги, и уже после этого затолкал в автомобиль», – приводит издание пример расправы.

Бандиты хоронили жертв в лесах Подмосковья, в Орехово-Зуевском и Люберецком районах, отметил собеседник. В ходе расследования стало известно, что у ОПГ была договоренность с сотрудниками одного кладбища, куда привозили часть трупов и хоронили в уже существующих могилах.

Ранее сообщалось, что расследование дела Таганской ОПГ помогло в установлении заказчика убийства криминального авторитета Деда Хасана.