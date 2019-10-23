Колбасу с АЧС завезли в Челябинскую область

Около 300 кг колбасы с вирусом африканской чумы свиней привезли в Челябинскую область из Калужской, этот товар может находиться в 136 торговых точках, сообщили в Россельхознадзоре.

«В сырье, которое было использовано для изготовления готовой продукции АО «Итера» (колбаса вареная «Бутербродная»), было выявлено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней... Удалось установить, что партия была изготовлена 5 октября, поступила в Челябинскую область 11 октября по электронному ветеринарному свидетельству в количестве 285,6 килограмма», – сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

Отмечается, что на момент поступления информации продукции уже не было на складе, так как ее списали через инвентаризацию в ФГИС «Меркурий».

«Большая вероятность, что продукция находится в торговых точках ООО «Южурал-Торг», зарегистрированных в системе «Цербер», которых 136», – добавили в Россельхознадзоре.

Отмечается, что сотрудники ведомства и управления ветеринарии минсельхоза Челябинской области начали принимать срочные меры по обнаружению остатков этой продукции.

ООО «Южурал-Торг» вручили предписание с указанием ожидания решения о порядке и месте уничтожения этой колбасы, Россельхознадзор обратился к жителям с просьбой быть внимательнее при покупке продуктов.

В августе в Хабаровском крае был введен режим ЧС из-за угрозы распространения африканской чумы свиней.