В Хабаровском крае введен режим ЧС из-за угрозы распространения АЧС

Глава Хабаровского края Сергей Фургал ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения африканской чумы свиней, сообщила пресс-служба краевого правительства.

«Губернатор Сергей Фургал подписал распоряжение о введении регионального режима ЧС в Хабаровском крае. Это позволит усилить мероприятия по недопущению занесения африканской чумы свиней в регион и, в случае необходимости, оперативно привлекать финансирование», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы краевого правительства.

Специалисты ветеринарной службы организовали подворовой обход хозяйств, занимающихся разведением свиней. Особое внимание уделяется приграничным территориям, которые находятся в зоне риска. Запрещен выгул свиней на открытом воздухе, использование кормов без документов, допуск в животноводческие помещения посторонних. Параллельно проводится плановая вакцинация от ящура.

«В Хабаровском крае не зафиксировано ни одного случая чумы свиней. Однако угроза занесения инфекции по-прежнему велика», – отмечается в сообщении.

В регионе усилен контроль за продажей охлажденной и замороженной свинины и поставками мяса в регион. Речь идет как о таможенных пунктах пропуска, так и приграничных автомагистралях. В поселке Лучегорск и на Амурском мосту выставлены посты, в ближайшее время такой же пост появится на трассе в Бикинском районе.

Очаг африканской чумы свиней обнаружен 31 июля в одном из хозяйств Пограничного района Приморского края. В муниципалитете был объявлен режим чрезвычайной ситуации, введен карантин. Вирус был занесен и на территорию Благовещенского района Амурской области.

Напомним, с 9 августа Белоруссия ограничила ввоз свинины из России из-за африканской чумы свиней (АЧС).