Белоруссия ограничила ввоз свинины из России

С 9 августа Белоруссия временно вводит ограничения на поставки свинины из Приморского края России из-за африканской чумы свиней (АЧС), а также ввоз овец и коз из Московской области из-за оспы.

«По информации Международного эпизоотического бюро, на территории Приморского края зарегистрирован случай заболевания свиней АЧС. В связи с этим с 9 августа вводятся временные ограничения на ввоз в Белоруссию из этого региона живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов)», – говорится в сообщении на сайте департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода республики.

В соответствии с документом также отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз свинины из Приморского края РФ.

Запрет на ввоз введен также на пищевое свиноводческое сырье и продукты его переработки, кожевенное, рогокопытное и кишечное сырье, щетина и охотничьи трофеи, полученные от животных восприимчивых видов. Ведомство порекомендовало усилить контроль по обеспечению биологической защиты свиноводческих комплексов всех форм собственности.

Из-за распространения оспы в Московской области с 8 августа на территорию Белоруссии из МО запрещен ввоз убойных, племенных и пользовательских овец и коз, восприимчивых диких животных, зоопарковых и цирковых мелких парнокопытных (овцы, козы, ламы, туры, муфлоны, козероги, косули), молока и молочной продукции от этих животных, шерсти и козьего пуха.

В июле Белоруссия уже вводила ограничение на ввоз свинины с территории Ульяновской области из-за африканской чумы свиней.