РЖД получили первые беспилотные локомотивы

Компания РЖД получила первые беспилотные маневровые локомотивы, сейчас они проходят испытания, сообщила президент компании Cognitive Technologies Ольга Ускова.

Как рассказала Ускова радио Sputnik на форуме «Открытые инновации», беспилотные устройства были переданы РЖД в начале октября и сейчас проходят испытания.

«Мы сдали РЖД первые беспилотные маневровые локомотивы. Уникальность нашего решения для РЖД в том, что беспилотные технологии работают при любой погоде, даже при занесенных снегом путях и светофорах. Это очень высокий уровень математики, которого нет нигде в мире», – рассказала она.

Напомним, в конце августа РЖД впервые показали на испытательном кольце в Щербинке беспилотный электропоезд «Ласточка».