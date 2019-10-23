Зеленский предложил отменить госмонополию спиртовой отрасли

Украинский лидер Владимир Зеленский подал в Раду проект закона о либерализации деятельности в сфере производства и оборота спирта, сообщила пресс-служба главы государства.

На сайте президента отмечается, что за последние десять лет производство легального пищевого спирта на Украине сократилось в четыре раза.

При этом доля теневого оборота спирта выросла с 10% в 2007 году до 55% в 2019 года от общего потребления.

Законопроект призван «отменить государственную монополию на производство спирта и способствовать детенизации рынка спирта и ликеро-водочной продукции».

Так, согласно документу, с 1 января 2020 года отменяется государственная монополия на производство спирта. Экспорт спирта осуществляют субъекты хозяйствования, которые получили лицензию на производство.

Ожидается, что принятие документа приведет к становлению на Украине цивилизованного конкурентного рынка спирта и ликероводочных изделий.

Ранее украинцев предупредили о риске остаться без водки из-за проблем с техрегламентом у госпредприятия «Укрспирт».