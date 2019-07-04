Украинцев предупредили о риске остаться без водки

Государственная фискальная служба Украины с 1 июля приостановила отгрузку спирта госпредприятием «Укрспирт» из-за проблем с техрегламентом, сообщил осведомленный источник в одной из компаний в отрасли. В результате Украина может остаться без водки, сообщают местные СМИ.

В одной из крупнейших компаний, занимающейся торговлей алкогольной продукцией на Украине, сообщили, что для выполнения контрактов на экспорт спирта осталось на 2-3 дня, для производства на внутренний рынок Украины спирта уже нет, передают «Украинские новости».

Эксперт водочного рынка Украины подтвердил, что система электронного администрирования реализации спирта на Украине не заработала полностью, и это может быть связано с неустановкой расходомеров на спиртзаводах.

При этом украинское госпредприятие «Укрспирт» заявляет о невозможности установки необходимых для отгрузки спирта расходомеров, поскольку в законодательстве Украины не закреплены требования к ним.

«Укрспирт» отметил, что в его бюджете предусмотрены средства для приобретения и установки расходомеров, однако без законодательно закрепленного статуса таких приборов в госпредприятии не могут провести закупки, поскольку это будет расцениваться как нецелевое использование средств.

Виной всему изменения в Налоговый кодекс Украины, принятые Верховной радой в ноябре 2018 года, которые предусматривают введение с 1 июля системы электронного администрирования реализации спирта.

Такая система предусматривает оборудование в акцизных складах, на территории которых производится спирт этиловый, на каждом месте получения и отпуска спирта расходомеров – счетчиков спирта этилового, которые предназначены для непрерывного измерения, запоминания, фиксации и отражения в электронном виде данных об объеме получения или отпуска спирта в декалитрах.

Такие данные должны быть зарегистрированы в Едином государственном реестре расходомеров – счетчиков объема произведенного спирта этилового.

При этом получение и реализация этилового спирта на Украине без наличия зарегистрированных расходомеров с 1 июля запрещается.