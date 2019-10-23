В Кремле рассказали о предательстве США по отношению к курдам

США последние несколько лет были самыми близкими союзниками курдов, но теперь бросили их, вынуждая воевать с турками, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«США были в последние несколько лет самыми близкими союзниками курдов. В итоге Штаты бросили курдов и, по сути, предали их. Теперь же они предпочитают оставить курдов на границе и чуть ли не вынудить их воевать с турками», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Так он прокомментировал заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, который выразил сомнение в том, что курды покинут обозначенные в договоренностях территории.

По словам Пескова, абсолютно очевидно, что если курдские формирования с вооружениями не отойдут, «то тогда придется отойти сирийским пограничникам и российской военной полиции». «И фактически оставшиеся курдские формирования попадут под каток турецкой армии», – подчеркнул Песков.

Во вторник после шести часов переговоров Москва и Анкара договорились, как разрешить ситуацию на севере Сирии без кровопролития. При этом истек срок договоренностей Турции и США по Сирии. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в том, что не все обещания выполнены.

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