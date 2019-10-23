В ромашковом чае нашли плесень

Роскачество проверило рынок ромашковых чаев, а также БАДов и лечебных сборов с добавлением этого растения.

В исследовании приняли участие 25 торговых марок, из которых шесть лекарственных средств «ромашка аптечная», восемь биологически-активных добавок (БАД) и 11 чаев (два из них – детские), сообщается на сайте организации.

Образцы стоимостью от 40 до 288 рублей за упаковку произведены в России, Чехии, Индии, Шри-Ланке, Азербайджане и ОАЭ.

«Согласно результатам испытаний, безопасными оказались только товары 20 торговых марок из 25 исследованных», – сообщает Роскачество.

У продукции пяти торговых марок – четырех БАДов и одного чая – были выявлены несоответствия техрегламенту о безопасности пищевой продукции. В ней была найдена плесень. Кроме плесени, в двух БАДах обнаружили аэробные микроорганизмы в количестве, превышающем предельно допустимый уровень.

Эксперты также оценили состав ромашковых пакетиков. По итогам испытаний, в лекарственных средствах трех торговых марок обнаружены фрагменты стеблей и листьев, то есть значительное количество смеси не является цветками.

Также фрагменты стеблей и листьев выявлены у пяти БАДов и семи чаев.

Ранее Роскачество проверило состав пивных напитков и выявило, что во всех исследованных товарах нарушены обязательные требования.

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