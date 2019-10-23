Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области

В Сети появилось видео с места перестрелки двух семей в Ростовской области, в результате которой погибли пять человек.

Телеканал «Звезда» опубликовал кадры с места перестрелки, на которых можно увидеть работу сотрудников правоохранительных органов, осматривающих место происшествия.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство», устанавливаются обстоятельства случившегося, передает РИА «Новости».

Напомним, перестрелка в Ростовской области, жертвами которой стали пять человек, произошла в результате давнего конфликта между семьями Бациевых и Дакишвили, фермеры не могли поделить участки для выпаса скота.

Ранее в МВД сообщили, что в результате перестрелки в Ростовской области погибли пять человек, еще двое пострадали.