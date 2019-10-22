Лавров посетовал на отсутствие у журналистов хороших манер

Глава МИД России Сергей Лавров упрекнул журналистов в отсутствии хороших манер.

На пресс-конференции по итогам встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана сотрудники СМИ выкрикивали вопросы, перебивая друг друга и не представляясь. Лавров сделал замечание одной журналистке.

«Вы не представляетесь, между прочим», – приводит РИА «Новости» слова главы внешнеполитического ведомства России.

Министр отметил, что «в отличие от RT ни у кого хороших манер не наблюдает».

Журналисты в свое оправдание заявили, что «торопятся больше вопросов задать».

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу попросил журналиста не топтать меморандум России и Турции.

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