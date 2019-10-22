Шойгу попросил журналиста не топтать меморандум России и Турции

На брифинге по итогам переговоров российского и турецкого лидеров министр обороны России Сергей Шойгу сделал замечание журналисту, который случайно наступил на лист с текстом меморандума о взаимопонимании.

Шойгу на пресс-конференции обратил внимание, что один из журналистов наступил на лист с текстом меморандума, подписанного по итогам встречи Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.

«Вы, кстати, зря топчетесь по меморандуму», – заметил Шойгу.

Видео инцидента опубликовал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Шойгу - журналисту, наступившему на лист с текстом Меморандума: Вы, кстати, зря топчетесь по меморандуму pic.twitter.com/sYyFHLjmVa — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 22, 2019

Во вторник президенты России и Турции договорились, что курдам отводится 150 часов, начиная с 23 октября, чтобы покинуть 30-километровую зону от границы Турции и Сирии. Со среду российские и сирийские формирования сначала начнут патрулирование за пределами зоны турецкой операции, после отведенных 150 часов начнется совместное патрулирование России и Турции – уже на глубине 10 км от турецкой границы.

Турецкая операция в Сирии пока прерывается.

Всего в меморандуме 10 пунктов.

Сочинский меморандум: О чем договорились Путин и Эрдоган за шесть часов pic.twitter.com/6JoW3LSRpm — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 22, 2019

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