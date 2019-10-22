СМИ заявили об ослаблении инвестиционного сотрудничества России с Китаем

Российский рынок оказался недостаточно стабилен для китайского бизнеса, поэтому он не уверен в безопасности своих средств в России, успешные проекты создаются лишь при высокой поддержке на государственном уровне, пишет базирующееся в Нью-Йорке издание Eurasianet.

По информации издания, c 2014 года объем взаимной торговли вырос только на 20%, поэтому планировавшийся Москвой выход на показатель был перенесен 200 млрд на 2024 год, сообщает Eurasianet.

Кандидат экономических наук, доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Валерия Минчичова считает, что инвестиционное сотрудничество между странами охладевает. «С 2014 года объем прямых иностранных инвестиций из Китая в Россию планомерно падает», – утверждает она.

Издание приводит данные Банка России, согласно которым, за 2018 год китайский бизнес вывел из России более 900 млн долларов, из которых 774 млн долларов – из капитала российских компаний.

По состоянию на 1 апреля 2019 года объем накопленных китайских инвестиций, находящихся в российской экономике, составил 3,3 млрд долларов. При этом в 2014 году он составлял 4,5 млрд долларов. Однако объем американских инвестиций на 1 апреля 2019 составлял 3,8 млрд долларов, а 1 января 2014 – 18 млрд долларов.

По словам генерального директора Asia Import Group (занимается импортом из Китая) Артема Лылыка, основные китайские инвестиции находятся не в России. «Соответственно, можно сделать вывод, что все экономически выгодные (китайские) инвестиции находятся вне России», – отмечает он.

Ранее сообщалось, что США стали лидерами по количеству инвестиций в российскую экономику.