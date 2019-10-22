Российские ученые обнаружили природные ГМО-растения

Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) совместно с коллегами из Института молекулярной биологии растений в Страсбурге в ходе анализа геномов нескольких сотен видов растений выявили природные генно-модифицированные организмы (ГМО), в том числе те, которые сегодня употребляются в пищу.

Растение, в чей геном попали гены другого организма, к примеру, бактерии или гриба, являются трансгенными. Этот метод применяется учеными в сельском хозяйстве для создания устойчивых к вредителям генномодифицированных растений, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СПбГУ.

Однако ученые установили, что подобный механизм в природе давно используется агробактериями. По словам одного из авторов исследования, профессора СПбГУ Татьяны Матвеевой, до проведения крупного исследования было известно о трех растениях, которые относятся к природно-трансгенным. Это представители родов Nicotiana (табак), Ipomoea (вьюнковые растения, например, батат – сладкий картофель) и Linaria (лекарственное растение льнянка). У этих растений в геноме закреплены участки ДНК, когда-то принадлежавшие агробактериям, которые растения продолжают передавать из поколения в поколение.

Российские ученые и исследователи из Страсбурга проанализировали геномы и транскриптомы (совокупность молекул РНК) 631 вида растений и выяснили, что существует гораздо больше природно-трансгенных, чем считалось ранее.

Фрагменты Т-ДНК были обнаружены в генетическом материале растений, которые являются ближайшими родственниками грецкого ореха, арахиса, хмеля, клюквы, чая.

Матвеева отмечает, что природные-трансгенные растения являются хорошей моделью для изучения последствий распространения ГМО-культур, так как с их помощью можно понять, что будет с трансгенными растениями, созданными человеком, через многие десятки, сотни и даже тысячи лет.

При этом исследователи подчеркивают, что ГМО-продукты не являются вредными для человека, существование природно-трангедерных растений это подтверждает.

«Некоторые люди бояться ГМО, потому что считают получение трансгенных растений неестественным процессом. Однако бактерии пользуются точно такими же механизмами, что и люди при получении коммерческих линий ГМО. Наше исследование показало, что это явление распространено гораздо шире, а значит человечество постоянно сталкивалось с ГМО на протяжении всей своей истории», - сказала Матвеева.

По словам эксперта, многие ученые уже исследовали вероятность попадания ДНК в кровь или в половые клетки человека, и было установлено, что этого не происходит.

«Не работает система, которой нас пугают: что в нас встроятся чужие гены. Мы питаемся растениями и фотосинтезировать из нас пока никто не начал. Во многих продуктах содержится (посторонняя, – прим. ВЗГЛЯД) ДНК, например, в томате или картофеле. В течение суток к нам в организм поступает не больше грамма ДНК, и большая часть разлагается на отдельные нуклеотиды. Наш организм справляется со всеми продуктами одинаково: и с ГМО, и не с ГМО», – добавила Матвеева.

Ранее генетик рассказал газете ВЗГЛЯД, почему создание ГМО-детей может быть опасно.