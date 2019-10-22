США сняли санкции с компании-владельца СПГ-танкеров для «Ямал СПГ»

TC LNG Shipping L.L.C. – совместное предприятие Teekay LNG и China LNG Shipping – уведомило «Ямал СПГ» о снятии с него ограничений минфина США на перевозку СПГ для проекта, сообщил «Новатэк».

«Проект «Ямал СПГ» получил уведомление от TC LNG Shipping L.L.C. (TC LNG), компании – владельца и оператора СПГ-танкеров ледового класса Arc7, что она более не является блокированной персоной (Blocked Person) в соответствии с правилами управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов Соединенных Штатов Америки (OFAC)», – передает сообщение «Новатэка» ТАСС.

TC LNG владеет СПГ-танкерами ледового класса Arc7, сейчас они перевозят СПГ в нормальном режиме, заявили в российской компании.

Ранее СМИ сообщали, что проект «Ямал СПГ» может лишиться возможности использовать шесть танкеров Arc7, которые были построены совместным предприятием канадской Teekay и китайской Cosco. Глава «Новатека» Леонид Михельсон заявил, что не видит проблем с вывозом СПГ из-за санкций США.