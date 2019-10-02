«Новатэк» не увидел угрозы для своего флота из-за санкций США

Глава «Новатека» Леонид Михельсон не увидел проблем с вывозом СПГ из-за санкций США в отношении китайской судоходной компании Cosco.

«Не понимаю, какое имеет отношение перевозка СПГ в арктической зоне к перевозке иранской нефти. Мы на год раньше запустили проект «Ямал СПГ» и успешно вывозим всю продукцию, а полностью все танкера получим до конца года. Поэтому я не вижу никаких осложнений с вывозом СПГ», – передает «Интерфакс» заявление Михельсона, сделанное в ходе Российской энергетической недели.

Напомним, во вторник «Коммерсант» писал, что проект «Ямал СПГ» может лишиться возможности использовать шесть танкеров Arc7, построенных совместным предприятием канадской Teekay и китайской Cosco.

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