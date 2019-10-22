Аспирин назвали смертельно опасным для детей

Детям до 12 лет противопоказан прием аспирина при любом повышении температуры тела, заявила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

«Прием аспирина детям противопоказан. Неважно, при гриппе или при любой другой температуре. Это никак не связано именно с гриппом», – рассказала врач «Звезде».

Эксперт уточнила, что вирусная инфекция в сочетании с ацетилсалициловой кислотой, которая входит в состав аспирина, может привести к развитию синдрома Рея – редкого, но смертельно опасного заболевания.

«При синдроме Рея повреждается печень. Причем это повреждение необычно протекает. И никто не ожидает, что у ребенка может такое быть. Поэтому не сразу догадываются проверять печень или исследовать ее», – добавила врач.

Ярцева также уточнила, что любой лекарственный препарат может быть опасен для человека в любом возрасте, если его применять не по назначению. «Лекарство становится опасным, когда оно не по терапевтической дозировке и когда попадает в руки пациенту не по назначению конкретного лечащего врача», – отметила Ярцева.

Кроме того, по словам специалиста, аспирин не помогает от похмелья, а только усиливает негативное влияние на печень. «Он усиливает токсическое действие, поскольку этот препарат влияет еще и на печень», – подчеркнула врач.

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