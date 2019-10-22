В Кремле прокомментировали изменения в составе СПЧ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что все изменения в составе Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) согласовываются и утверждаются президентом Владимиром Путиным.

«Не забывайте, что это Совет при президенте. Поэтому какие-либо изменения в составе совета без согласования с президентом и без утверждения президента, конечно, невозможны», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь отметил: вопрос о том, были ли назначения инициированы президентом или только поддержаны им, касается рабочего процесса, подробности которого в данном случае не раскрываются.

Также стало известно, что судья Конституционного Суда в отставке Тамара Морщакова решила выйти из СПЧ, назвав поводом для этого решения смену руководства.

«Это право любого члена Совета: или принимать участие, или отказаться от участия в работе Совета. Не стоит преувеличивать значение. Но можно только выразить сожаление, что они отказываются дальше работать в составе этого важного органа», – прокомментировал данную ситуацию Песков.

Об уходе Морщаковой рассказал и новый глава СПЧ Валерий Фадеев. Он отметил, что поговорил по телефону с судьей Конституционного Суда в отставке. «Я посчитал необходимым позвонить Тамаре Георгиевне. Как я понимаю, она приняла окончательное решение. Ко мне лично она претензии не высказывает. У нее какие-то свои соображения», – рассказал он.

При этом Фадеев в ответ на заявление Морщаковой о том, что прежнее руководство СПЧ «договаривалось» с ней о работе, сообщил, что навязываться не будет.

«В этой ситуации, когда только что вышел указ, мне не очень удобно таким уважаемым людям навязываться. Я говорил и еще раз подтверждаю, что я пока не намерен никаких представлений давать на имя президента об изменении состава совета. Надо присмотреться к работе совета: чем я могу быть полезен, какие направления главные, кто наиболее активен, как я могу им помочь. Вот сейчас моя задача», – добавил глава СПЧ, уточнив, что уже начал беседы с другими членами Совета.

Напомним, в понедельник Владимир Путин подписал указ, согласно которому Михаил Федотов был отправлен в отставку с поста председателя СПЧ, а новым главой стал и советником президента стал Валерий Фадеев.

Из СПЧ также исключили политолога Екатерину Шульман, главу «Агоры» Павла Чикова, профессора ВШЭ Илью Шаблинского и руководителя правозащитной организации «Восход» Евгения Боброва.

В то же время в состав СПЧ внесен журналист Кирилл Вышинский, а также свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова и президент Центра прикладных исследований Александр Точенов.