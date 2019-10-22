Найденный на Камчатке минерал назвали в честь российского ученого

Новый минерал, найденный на Камчатке, назвали в честь ученого и популяризатора науки из Забайкальского края Георгия Юргенсона – «юргенсонит».

«Комиссия при Международной минералогической ассоциации по номенклатуре минералов единогласно утвердила название «юргенсонит» для нового минерала, найденного на Камчатском полуострове. Он назван в честь доктора геолого-минералогических наук, профессора Георгия Александровича Юргенсона» – сообщили в Институте природных ресурсов, экологии и криологии Сибирского отделения (ИПРЭК СО) РАН, где работает Юргенсон, передает ТАСС.

Отмечается, что данный минерал был найден в одной из трещин вулкана Толбачик на Камчатке, а его образец уже передан в Минералогический музей имени Ферсмана РАН.

Георгий Юргенсон рассказал, что перед тем как назвать минерал, авторы находки получили его разрешение. 84-летний профессор также отметил, что теперь в его планах поездка в Москву и на Камчатку. «В Москву, конечно, поеду – в Минералогический музей имени Ферсмана, и на Камчатку тоже думаю съездить – посмотреть место [где нашли минерал], может быть, удастся взять образец», – пояснил он.

Юргенсон родился в 1935 году в Ленинградской области, в 1959 году окончил Казанский университет. В 1961 году начал работать в Забайкальском крае, однако изучал минералогию как на Забайкалье, так и на Урале, Кавказе, Чукотке. Кроме того, в 1977-1980 годах участвовал в разведке афганских месторождений.

Юргенсон – доктор геолого-минералогических наук, профессор, главный научный сотрудник ИПРЭК СО РАН, заслуженный деятель науки России.

Ранее сообщалось об открытии нового минерала учеными из Иркутска.