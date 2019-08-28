Иркутские ученые открыли новый минерал

Ученые Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) Екатерина Канева и Татьяна Радомская открыли новый минерал – фторкарлтонит, рассказали в пресс-службе вуза.

«Камень с удивительной палитрой голубого цвета, обнаруженный в чароитовой породе на границе Иркутской области и Якутии, может использоваться в ювелирном искусстве. Факт открытия подтвердили на заседании комиссии Международной минералогической ассоциации (IMA CNMNC)», – говорится в сообщении на сайте вуза.

Там сообщили также, что единственный доступный для просмотра образец фторкарлтонита хранится в Минералогическом музее Иркутского технического университета.

Как сообщила Канева, камень имеет химическую формулу KNa4Ca4Si8O18(CO3)4F·H2O и относится к группе силикатов со слоистой структурой. Он получил название «фторкарлтонит» (англ. – fluorcarletonite) поскольку оказался структурным аналогом минерала карлтонита, но отличается от него преобладанием элемента фтора в составе.

Напомним, в конце июля под Тобольском нашли неизвестный науке гриб.