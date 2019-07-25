Неизвестный науке гриб нашли под Тобольском

Под Тобольском нашли ранее не известный науке новый вид гриба, сообщила пресс-служба Тобольской площадки СИБУРа.

Сообщается, что гриб растет группами на мертвой осине и не является ядовитым, передает «Интерфакс».

Новый вид гриба открыли ученые Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения Российской Академии наук на экологической тропе СИБУРа. Назвали его крепидот тобольский.