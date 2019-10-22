Суд объяснил отказ рассмотреть иск комбината «Кремлевский» к Киркорову

Арбитражный суд Москвы объяснил, почему оставил без рассмотрения иск ФГБУ «Комбинат питания «Кремлевский» о взыскании с Филиппа Киркорова около 82 тыс. рублей за питание труппы.

«Истец не представил в суд подлинники документов, имеющихся в деле в виде копий, в том числе исковое заявление и документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего исковое заявление... в связи с чем исковое заявление подлежит оставлению без рассмотрения», – сказано в судебном акте, передает РИА «Новости».

Также уточняется, что 16 сентября в материалы дела по электронной почте поступило заявление истца об отказе от иска.

Иск должен был быть рассмотрен в упрощенном порядке, то есть без вызова сторон и проведения судебного заседания, однако истец и ответчик должны были представить все документы в письменном виде.

Напомним, в августе 2019 года Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ФГБУ «Комбинат питания «Кремлевский» о взыскании с Киркорова около 82 тыс. рублей за питание труппы во время репетиций его кремлевских концертов в 2018 году.