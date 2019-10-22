Нефть подешевела на сохранении опасений за мировую экономику и спрос

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром снижаются на сохраняющихся рисках в мировой экономике, связанных с неопределенными перспективами урегулирования торгового конфликта США и Китая.

Цена декабрьских фьючерсов на нейфть марки Brent опустилась на 0,22% – до 58,83 доллара за баррель, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,26%, составив 53,37 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Трейдеры продолжают следить за торговыми отношениями США и Китая. В понедельник ВТО сообщила, что Китай добивается введения ответных мер против США на сумму 2,4 млрд долларов за то, что американские пошлины, введенные в 2007-2012 годах, не соответствовали правилам Всемирной торговой организации.

При этом инвесторы ожидают нового раунда торговых переговоров, который намечен на пятницу.