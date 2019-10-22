Пушков оценил угрозы США в адрес союзника по НАТО

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о готовности американского лидера Дональда Трампа к войне с Турцией.

«Из невиданного: по словам Помпео, при необходимости Трамп готов к военным действиям против Турции (!). Еще не было такого, чтобы США угрожали ударами союзнику по НАТО», – написал Пушков в своем Twitter.

При этом сенатор выразил сомнение по поводу того, что турецкое руководство «удастся устрашить».

Ранее Трамп объявил о взятии месторождений нефти на севере Сирии «под охрану» США, пригрозив Турции санкциями в случае «неприемлемого поведения». Более того, госсекретарь США заявил о готовности Трампа к войне с Турцией.

Напомним, после введения американских санкций против Турции Вашингтон и Анкара договорились о приостановке наступления турецких вооруженных сил в Сирии.

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