СК предъявил обвинение задержанному за убийство девочки в Саратове

Задержанному за убийство девятилетней девочки в Саратове 35-летнему мужчине предъявлено обвинение, сообщили в Следственном комитете России. Подозреваемый полностью признал вину, добавили в ведомстве.

«Следователями СК России по Саратовской области, на основании собранных по делу доказательств, подозреваемому предъявлено обвинение в совершении убийства малолетнего ребенка. Вину в инкриминируемом деянии он признал полностью», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, 11 октября в Саратове было обнаружено тело девятилетней девочки, которая за два дня до этого ушла в школу и не вернулась. Девочку нашли задушенной.

Подозреваемый рассказал, что убил девочку из-за самовольно захваченного гаража. В ходе допроса мужчина сознался в убийстве, суд арестовал его.

Во ФСИН рассказали, чем подозреваемый в убийстве школьницы привлек внимание психологов.