Признавшийся в убийстве саратовской девочки оказался «непростым» человеком

Заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко рассказал, чем подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове привлек внимание психологов.

Максименко в интервью радиостанции «Говорит Москва» отметил, что задержанный мужчина является «непростым» человеком. «Он все осознает, но его тянет на преступления», – рассказал он.

«Психологические тесты показали, что он зациклен на сексуальных темах, у него все упирается в это», – добавил представитель ФСИН.

По его словам, все характеристики мужчины были отрицательными. Задержанный «склонен к обману, хитер и опасен, нуждается в контроле», сообщил Максименко.

Кроме того, психологи поставили его на профилактический учет и признали опасным для людей.

Напомним, в четверг в Саратове было обнаружено тело девятилетней девочки, которая 9 октября ушла из дома в школу и не вернулась. В пятницу евочку нашли задушенной. Местные жители требовали немедленной расправы над предполагаемым преступником.

По информации СМИ, подозреваемый шесть раз был судим за кражи, разбой и изнасилования. Он рассказал, что убил девочку из-за самовольно захваченного гаража. В ходе допроса мужчина сознался в убийстве ребенка и не очень уверенно заявил, что раскаялся в содеянном. Суд арестовал его.