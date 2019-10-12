Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове арестован

Житель Саратова, подозреваемый в убийстве девятилетней девочки, заключен под стражу, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Сегодня (суббота, 12 октября, – прим. ВЗГЛЯД) по ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении на сайте СКР.

Подчеркивается, что расследование дела ведется наиболее опытными следователями и криминалистами регионального СК. По инициативе главы СКР Александра Бастрыкина к расследованию привлечены следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства.

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Напомним, в четверг в Саратове было обнаружено тело девятилетней девочки, которая 9 октября ушла из дома в школу и не вернулась. После появления сообщений о том, что девочку нашли задушенной, местные жители собрались у полицейского участка с требованием немедленной расправы над предполагаемым преступником.

По информации СМИ, подозреваемый шесть раз был судим за кражи, разбой и изнасилования. Он рассказал, что убил девочку из-за самовольно захваченного гаража. В ходе допроса мужчина сознался в убийстве ребенка и не очень уверенно заявил, что раскаялся в содеянном.