«Кошка-оборотень» впечатлила пользователей Сети

Персидская кошка из Канады из-за врожденного заболевания стала похожа на оборотня и прославилась в соцсетях.

Шестилетняя кошка по кличке Ачум живет в Квебеке и привлекает внимание окружающих и пользователей Сети своим необычным видом, пишет Cole & Marmalade.

В раннем возрасте у кошки был диагностирован врожденный гипертрихоз, также известный как «синдром оборотня». Это означает, что на протяжении всей жизни у животного растут шерсть и когти, что делает кошку похожей на оборотня и сумасшедшего ученого одновременно.

Ачум – первая известная кошка с диагнозом гипертрихоз. Когти у животного росли настолько быстро, что это было небезопасно для кошки и окружающих, поэтому их пришлось удалить. А с постоянно растущей шерстью кошке помогает справляться ее хозяйка – грумер по специальности.

У Ачум есть страницы в Instagram и Facebook, на которые подписаны более 400 тыс. и 100 тыс. человек соответственно.