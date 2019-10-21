Синоптики пообещали москвичам майскую погоду

На предстоящей неделе синоптики из центра погоды «Фобос» пообещали москвичам майскую погоду.

По словам синоптиков из центра погоды «Фобос», на предстоящей неделе «температурный режим в столице окажется в рамках майского климата – днем 11-14 градусов, в начале недели – на 3-4 градуса теплее», передает РИА «Новости».

По прогнозу синоптиков, в понедельник утром в столице будет 12 градусов тепла. К обеду температура воздуха поднимется до плюс 15 градусов. На протяжении всего дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется юго-западный, западный, силой 2-4 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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