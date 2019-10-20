В Гидрометцентре объяснили необычно теплую осень в Центральной России

Центральная часть России оказалась в теплой зоне антициклона, происходит заток воздуха с юга, юго-востока и юго-запада, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, объясняя, с чем связана теплая осень.

«Циклон высокий, поэтому он долго стоит. И ветра в нем почти нет», – передает слова Вильфанда «Российская газета».

Он отметил, что в связи с этим до вторника погода в центре европейской части России будет превышать октябрьскую норму на 7-8 градусов, после чего немного понизится.

В целом, отметил он, вся следующая неделя в центре России и в столичном регионе будет теплой не по-осеннему. Дневные температуры составят плюс 11-16 градусов, затяжных дождей не ожидается.

«А ночи-то какие теплые – 6-10 выше нуля, это вполне майские значения. Такая погода во второй половине октября не только греет тело, но и согревает душу, ведь мы все так хотим тепла!» – сказал он.

По его словам, высокие устойчивые антициклоны характерны для лета, а не для середины осени.

«Но в последнее время мы все чаще ощущаем повторяемость редких событий. Вспомните прошлую осень в Москве. Она была еще более теплой, чем нынешняя. До 22-23 сентября прошлого года стояло летнее тепло, потом в течение 10 дней было прохладно, а затем снова началось повышение температуры. Люди в октябре ходили в легкой одежде. Конечно же, я это связываю с процессами глобального потепления климата», – добавил синоптик.

В воскресенье в столице ожидается до 14 градусов тепла.