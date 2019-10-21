«Росатом» рассекретил поручение о создании первой советской атомной бомбы

Госкорпорация «Росатом» опубликовала рассекреченное поручение о создании советской атомной бомбы, данное первому отечественному ядерному центру – Конструкторскому бюро №11 (КБ-11) во исполнение постановления правительства СССР в июне 1946 года.

В числе рассекреченных документов на портале «История Росатома» опубликовано поручение первого руководителя атомной отрасли СССР Бориса Ванникова директору Конструкторского бюро №11 Павлу Зернову во исполнения постановления совета министров СССР от 21 июня 1946 года.

В этом документе Совмин СССР обязал КБ-11 «создать под научным руководством Лаборатории №2 реактивный двигатель «С» (РДС) в двух вариантах с применением тяжелого топлива (С-1) и с применением легкого топлива (С-2)», передает РИА «Новости».

«Реактивным двигателем «С» в целях сохранения секретности тогда именовалась атомная бомба. «Тяжелым топливом» назывался оружейный плутоний, а «легким топливом» – оружейный уран. КБ-11 был главной конструкторской организацией по созданию атомной бомбы (сейчас это Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики в Сарове в Нижегородской области). Лаборатория №2 Академии наук СССР была научным штабом советского атомного проекта (ныне это Курчатовский институт).

В ходе атомного проекта было решено сосредоточить усилия на создании бомбы РДС-1 на основе оружейного плутония. Испытание атомного заряда для РДС-1 успешно состоялось 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне.

Газета ВЗГЛЯД писала о рассекреченных деталях советской атомной «головоломки».

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