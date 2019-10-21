Возобновлена поисковая операция в районе порыва дамб в Красноярском крае

Сотрудники МЧС возобновили активную стадию поисковых работ в районе прорыва дамб в деревне Щетинкино на юге Красноярского края, сообщили в региональном главке МЧС.

«Работы возобновлены», – передает сообщение ведомства ТАСС.

В ЕДДС Курагинского района сообщили, что в южных районах края погодные условия останутся сложными – возможен мокрый снег.

По данным Росгидрометцентра, в ночь на понедельник на юге Красноярского края ожидается похолодание до минус 15 градусов, днем температура воздуха повысится до минус четырех градусов. При этом ведомство, в отличие от ЕДДС, сообщает, что днем осадков не ожидается, скорость ветра составит 3 м/с.

Напомним, в минувшую субботу произошел прорыв сразу пяти дамб золотодобывающего предприятия в Красноярском крае, погибли 15 человек. По делу, возбужденному по статье «нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», задержаны три человека, в том числе директор золотодобывающей компании. В СК назвали основную версию причин случившегося.