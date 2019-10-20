Глава Пентагона допустил операцию против ИГ в Сирии

Министр обороны США Марк Эспер допустил возможность того, что американские военные при поддержке авиации будут и дальше проводить операции в Сирии против боевиков группировки «Исламское государство*» (запрещена в России).

«Мы продолжаем миссию по борьбе с ИГ*, и если силы США войдут в Сирию для такой миссии, они будут иметь поддержку с воздуха. Это то, как мы это делаем», – приводит его слова РИА «Новости».

Эспер уточнил, что сейчас рассматривается ситуация, при которой такие операции будут проводить военнослужащие США, которые сейчас покидают Сирию и передислоцируются в западные районы Ирака. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться с союзниками.

Напомним, после того, как Турция объявила о начале военной операции на северо-востоке Сирии против курдов, США вывели войска из этого региона.

На в спешке брошенных американских базах в Сирии нашли посвященную России «настенную роспись», флаг Центрального командования специальными операциями США с надписью «Come And Take It» («Приди и возьми»), забытые книги о Гарри Поттере, Библию и использованные шприцы. Кроме того, американцы разбомбили собственную авиабазу в Сирии.

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