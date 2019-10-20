В России после трагедии в Красноярском крае проверят все дамбы

Росприроднадзор попросит у правительства разрешения на проверку всех дамб в России в связи с трагедией в Красноярском крае, сообщили в пресс-службе ведомства.

Представитель ведомства сообщил ТАСС, что Росприроднадзор в понедельник обратится в правительство с соответствующей просьбой.

По его словам, ведомство также начиная с 23 октября проверит все участки, где работает компания «Сисим», на чьем месторождении произошло ЧП.

Напомним, в субботу произошел прорыв дамбы золотодобывающего предприятия в Красноярском крае, погибли 15 человек. По делу, возбужденному по статье «нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», задержаны три человека, в том числе директор компании ООО «Сисим».

СК назвал основную версию причин прорыва дамбы.