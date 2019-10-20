Лавров анонсировал визит Киссинджера в Россию

В следующем году экс-госсекретарь США Генри Киссинджер собирается посетить Россию, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью «России-1».

Он сообщил, что недавно встретился с Киссинджером в Нью-Йорке, и тот сообщил, что очень хотел приехать на мероприятия в честь 90-летия со дня рождения Евгения Примакова, передает ТАСС.

«В силу других обязательств у него это не получается, но он обязательно приедет на следующий год. Мы надеемся, что это произойдет», – сказал Лавров.

В июне 2017 года президент России Владимир Путин принял Киссинджера, прибывшего на конференцию «Примаковские чтения».

Генри Киссинджер был госсекретарем США в 1973-1977 годах. Получил Нобелевскую премию мира за завершение Парижских переговоров об окончании войны во Вьетнаме. В мае 2019 года ему исполнилось 96 лет.

Киссинджер часто бывает в России, более 10 раз встречался с Путиным.

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