В МЧС отчитались о поисках на месте прорыва дамбы в Красноярском крае

Кинологи МЧС обследовали территорию площадью 2 тыс. кв. метров в поисках пропавших без вести в районе прорыва дамбы золотодобывающей артели в Красноярском крае, сообщили в региональном главке министерства.

«При проведении аварийно-спасательных работ за минувшие сутки спасателями, пожарными была обследована береговая линия и русло реки Сейба на удалении 9 км. Кинологическими расчетами МЧС России были обследованы места общей площадью 2 тыс. кв. метров», – передает сообщение регионального главка ТАСС.

По планам спасателей, в воскресенье будут продолжены разборы завалов скопления мусора по берегу Сейбы на удалении более километра с применением инженерной техники золотодобывающей компании, спасатели на плавсредствах будут проводить обследование береговой линии на удалении 9 км, а также продолжатся обследования устья Сейбы на месте слияния с рекой Сисим и вниз по течению на удалении до 3 км.

В результате разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели, потоки воды практически смыли два рабочих общежития временного типа. Поселок золотодобытчиков находится в труднодоступной местности.

Напомним, ночью в субботу произошел прорыв дамбы золотодобывающего предприятия в Красноярском крае, в результате затопило «два общежития временного типа», в которых находились до 80 человек.

По последним данным, погибли 15 человек, 16 получили травмы. В Курагинском районе введен режим ЧС, там продолжаются поиски еще шести пропавших без вести.