Лавров описал поведение США фразой Черчилля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что слова британского премьер-министра Уинстона Черчилля о поведении США окажутся верны и в современной ситуации.

«Мы же Запад ругаем, если это можно назвать руганью, не для того, чтобы получать от этого какое-то удовольствие. Просто мы хотим не пристыдить, а привести как-то факты конкретные, которые показывают, что так уже было не раз. И опять идти на конфронтацию в попытке решать свои проблемы, раскалывать страны, общества, регионы не очень здорово», – сказал министр на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», передает ТАСС.

Лавров также призвал Запад проанализировать все ошибки.

«Имею в виду великого Уинстона Черчилля, полагаюсь на его мудрость. Потому что он среди прочих афоризмов однажды сказал: «Америка всегда поступает правильно после того, как испробовала все остальное». Надеюсь, что он окажется прав и на этот раз», – отметил он.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия не совершила ни одного деструктивного шага против США, посоветовав, тем, кто считает иначе, привести доказательства.