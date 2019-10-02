Препарат от язвы «Зантак» отозвали из обращения в России

Препарат от язвы желудка «Зантак», содержащий ранитидин, отзывают из обращения в связи опасностью вещества, сообщили в Росздравнадзоре.

«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщает о решении АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг», являющегося держателем регистрационного удостоверения на лекарственный препарат «Зантак», раствор для внутривенного и внутримышечного введения 25 мг/мл 2 мл, ампулы (5), упаковки ячейковые контурные (лоток) (1), пачки картонные» производства «ГлаксоСмитКляйн Мэньюфэкчуринг С.п.А.» (Италия), инициировать процедуру отзыва из обращения данного лекарственного средства серии Q452, X726, X964-A», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Европейский директорат по качеству лекарственных средств для здравоохранения (EDQM) 23 сентября 2019 года приостановил действие сертификата на ранитидина гидрохлорид, после чего лекарство отозвали в Германии, Швейцарии, Финляндии, Хорватии, Чехии, Венгрии, Дании, Канаде, Италии, Испании, Польше, Португалии, Словении и Сингапуре.

Напомним, 28 сентября в Индии началась проверка всех производств популярного в России препарата от изжоги – Ранитидина (другое название – Антацид). Агентство по контролю лекарственных средств страны считает, что в лекарстве может содержаться канцероген.



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