Популярное в России лекарство от изжоги может вызывать рак

В Индии началась проверка всех производств популярного в России препарата от изжоги – Ранитидина (другое название – Антацид). Агентство по контролю лекарственных средств страны считает, что в лекарстве может содержаться канцероген, способный вызывать рак.

Продается это лекарство без рецепта, однако весь спектр угроз не учитывается, приводит «Царьград» со ссылкой на медицинский портал мнение индийских специалистов.

Лекарство рекомендуют при повышенной кислотности в желудке, а также язве и изжоге. В ряде стран медицинские ведомства уже заявляли, что ранитидин обогащен компонентами, вероятно, способствующими развитию онкологических заболеваний.

В Индии все штаты и вовсе получили требование надавить на производителей медикамента, чтобы те приняли срочные меры для проверки состава препарата.

В то же время индийские специалисты отмечают, даже если следы опасного вещества и содержатся в препарате, вероятно, они в очень низком объеме. Как оказалось, в перечень ингредиентов ранитидина входит некий диметилнитрозамин (NDMA), который может быть опасным для человека.

Производство препарата не остановлено. Предписано провести дополнительные проверки, чтобы затем делать выводы.

Ранее ученые из Орегонского университета науки и здоровья изобрели препарат, блокирующий распространение рака молочной и предстательной желез, толстой кишки и легких.