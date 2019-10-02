Глава западной делегации упрекнул Зеленского за неоправданные надежды по Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский не оправдал надежд, поскольку продолжается конфликт в Донбассе и статус Крыма до сих пор не определен, заявил глава западной делегации, депутат земельного парламента Норвегии Хендрик Вебер.

«Была большая надежда на нового президента Украины, но надежды, мы видим, не оправдались. Война на Донбассе продолжается, вопрос с Крымом так и не решен. Украина не признает, что Крым российский теперь», – цитирует РИА «Новости» Вебера.

Одновременно с тем он отметил, что решение вопроса с признанием российского статуса Крыма зависит не от Украины.

«Я думаю, что президент Украины Зеленский не решит этот вопрос. У него нет силы, власти. Это, скорее всего, решится в Вашингтоне, Брюсселе», – сказал Вебер.

Он также добавил, что в западных странах неправильно воспринимают крымский референдум. Западная делегация старается донести народу, что «никакой аннексии не было, а это была здравая реакция крымского народа, который самостоятельно определил свое будущее».

Вебер отметил, что западная делегация планирует приехать на полуостров на поезде по Крымскому мосту.

«Мы бы все с удовольствием хотели посмотреть на Крымский мост. Мы ждем, когда запустят железнодорожное сообщение, и мы из Москвы поедем на поезде по этому мосту и приедем в Крым», – сказал он.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в Крым прибывает крупная делегация из западных стран с ознакомительным визитом. В состав делегации вошли 22 человека из Норвегии, Бельгии, Голландии, США, Германии.

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