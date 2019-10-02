Определены точки максимального подъема океана

К концу 2100 года уровень океана может значительно повыситься на восточном побережье США, в южной Африке, восточной Австралии и на северо-востоке России, сообщил ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин.

«Больше среднего вода поднимется на восточном побережье США, в южной Африке, восточной Австралии, на северо-востоке России. Ниже среднего вода поднимется в тех районах, где сейчас идет активное таяние льда и/или сильный подъем земной коры – вокруг Гренландии, в Скандинавии, на северо-западе России. Также надо учитывать не только средний уровень моря, а и экстремальные подъемы воды, частота которых будет расти практически повсеместно», – пояснил ученый, один из авторов доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), передает РИА «Новости».

По его словам, доклад писали для двух возможных вариантов развития – RCP2.6 и RCP8.5. Разница между ними в объемах выбросов парниковых газов и в подъеме средней глобальной температуры.

Первый сценарий предполагает, что будут приняты жесткие меры по сохранению климата, второй – что таких мер не будет.

Согласно первому варианту, температуру получится удержать в пределах 1,5-2 градусов к 2100 году, согласно второму – потепление составит 3-5 градусов. По второму сценарию 50% многолетней мерзлоты растает, начнется таяние ледников западной Антарктиды. В случае второго сценария удастся избежать многих последствий.

Уровень океана в Нью-Йорке, Роттердаме и Шанхае в зависимости от сценария поднимется от 0,39 метров до 1,02 метра.

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