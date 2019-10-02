Умер Карел Готт

Звезда мировой эстрады, чешский исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет, сообщила его продюсер Анета Штолцова.

«Карел Готт скончался во вторник незадолго до полуночи. Он умер в кругу близких, находясь с семьей» – передает ТАСС слова продюсера.

В ноябре 2015 года у певца была обнаружена опухоль лимфатических узлов. После серьезного годичного лечения он неоднократно пытался вернуться к эстрадной деятельности. В июле этого года Готт отметил свое 80-летие, но юбилейный концерт, как и ряд концертов ранее, был отменен в связи с плохим состоянием здоровья артиста.

В феврале 2018 года сообщалось, что Готт в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, серьезная форма гриппа у него была осложнена онкологическим заболеванием.

Напомним, 12 сентября Готт сообщил, что врачи диагностировали у него острую лейкемию и он начинает амбулаторное лечение в одной из больниц Праги.