Внук испанского диктатора Франко избежал тюрьмы

Внук испанского диктатора Франсиско Франко избежал заключения под стражу по делу, связанному с возможной причастностью к ДТП, сообщили СМИ.

Как пишет El Pais, речь идет о старшем внуке каудильо – Франсиско Франко Мартинесе-Бордью. 30 апреля 2012 года сотрудники полиции заметили машину, которая ехала по встречной полосе с выключенными фарами. Гражданская гвардия собиралась остановить нарушителя, но он попытался скрыться с места происшествия, передает ТАСС.

Стражи порядка преследовали транспортное средство на протяжении 30 километров, после чего водитель автомобиля дал задний ход и врезался в машину гражданской гвардии. В результате один сотрудник правоохранительных органов получил травмы.

Машину нарушителя нашли спустя пять часов. Она была зарегистрированана компанию, собственником которой являлся сын внука Франко.

Судья Теруэля (автономное сообщество Арагон) в феврале 2018 года постановил, что за рулем машины находился Франсиско Франко Мартинес-Бордью. В результате внук диктатора был приговорен к 30 месяцам тюрьмы.

Позднее провинциальный суд оправдал родственника Франко, посчитав, что не было предоставлено достаточно доказательств.

Напомним, в августе 2007 года Хайме Мартинес Бордиу, внук испанского диктатора Франсиско Франко, был задержан сотрудниками правоохранительных органов и провел сутки в участке за избиение своей невесты.