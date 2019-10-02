Вакарчук потребовал от Зеленского ответов по «формуле Штайнмайера»

Лидер политической партии «Голос» Святослав Вакарчук призвал президента Украины Владимира Зеленского четко ответить на вопросы, которые волнуют общество относительно подписанной «формулы Штайнмайера».

«Мы требуем от него четких и однозначных ответов о том, каким образом украинская команда будет отстаивать интересы Украины на встрече «нормандской четверки», – заявил Вакарчук в видеообращении, опубликованном на странице в Facebook.

По его словам, сейчас главный вопрос в том, «что будет с украинской границей в Донбассе, кто и как будет ее контролировать во время выборов».

Он отметил, что «выборы без полного контроля над нашей границей – это не выборы, а профанация».

Вакарчук напомнил, что для партии «Голос» независимость и суверенитет Украины является ценностью, за которую члены политсилы готовы бороться до конца «всеми возможными конституционными способами».

«Сейчас не время для криков и разговоров о «зраде» и «победе», сейчас время для четкой и консолидированной позиции, которая будет однозначной - украинская граница должна находиться под украинским контролем по всей территории суверенной Украины и только тогда мы будем проводить там выборы и никак иначе», – отметил депутат.

Между тем в данный момент несколько сотен представителей националистических партий собрались на площади Конституции перед Верховной радой с требованием отменить «формулу Штайнмайера», передает ТАСС.

Националисты призывают «не сдавать национальные интересы» и не допустить реализацию «формулы».

По информации местных СМИ, в среду ожидается, что Зеленский даст в Раде разъяснения по поводу одобрения «формулы Штайнмаера».

Как сообщает издание «Украинская правда», Зеленский проводит совещание в Верховной раде с депутатами партии «Слуга народа» по «формуле Штайнмайера». В связи с этим парламент уже 45 минут не может начать работу. Утреннее заседание Рады должно было начаться в 10.00 мск.

«Зеленский пять минут назад пришел на заседание своей фракции. Депутаты задают ему вопросы (о формуле «Штайнмайера»)», – говорится в сообщении издания.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский подтвердил согласование Киевом «формулы Штайнмайера». После одобрения документа всеми сторонами переговоров и подписания представителем Киева украинские националисты начали митинг у офиса президента Украины в Киеве. Митингующие потребовали от СБУ раскрытия сути «формулы Штайнмайера» и отставки Зеленского с поста президента Украины.

В партии Тимошенко «формулу Штайнмайера» объявили угрозой для суверенитета Украины.

В МИД России позитивно оценили договоренности, достигнутые Контактной группой в Минске. В Совфеде подписание Киевом «формулы Штайнмайера» назвали «серьезным успехом» Москвы.

Газета ВЗГЛЯД писала, что украинская «партия войны» потерпела поражение в Минске.

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