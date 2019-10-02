Начальника угрозыска Приморья уволили по делу о злоупотреблении

Начальник уголовного розыска УМВД Приморского края, который был арестован 30 июля по делу о злоупотреблении полномочиями, уволен, сообщили в ведомстве.

«Подтверждаем факт увольнения Андрея Миляева в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел», – передает ТАСС сообщение регионального УМВД.

По версии следствия, Миляев «информировал своего знакомого частного предпринимателя, осуществляющего деятельность по вырубке леса на территории Приморского края, о запланированных правоохранительными органами проверках по выявлению правонарушений в данной сфере». В свою очередь бизнесмен «передал за период с 2018 по 2019 год Миляеву в качестве его доли от дохода, полученного от переработки древесины, денежные средства в общей сумме более 5 млн рублей».

Напомним, 30 июля официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что Миляев подозревается в злоупотреблении полномочиями.