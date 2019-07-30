Задержан начальник уголовного розыска УМВД Приморья

Начальник уголовного розыска УМВД по Приморскому краю Андрей Миляев подозревается в злоупотреблении полномочиями, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По версии следствия, Миляев «информировал своего знакомого частного предпринимателя, осуществляющего деятельность по вырубке леса на территории Приморского края, о запланированных правоохранительными органами проверках по выявлению правонарушений в данной сфере», передает ТАСС.

В свою очередь бизнесмен «передал за период с 2018 по 2019 год Миляеву в качестве его доли от дохода, полученного от переработки древесины, денежные средства в общей сумме более 5 млн рублей».

Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Обвинение Миляеву пока не предъявлено, но «он задержан, следствие ходатайствует перед судом о его аресте».

Кроме того, по месту жительства подозреваемого проведен обыск. Изъяты банковские карты, а также средства в рублях и иностранной валюте на общую сумму порядка 1 млн рублей.

Сообщается также, что полиция проводит проверку после задержания Миляева, передает РИА «Новости».

По его словам, в ходе проверки будут изучены обстоятельства, причины и условия, которые привели к задержанию.

По результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Ранее глава УФССП по Пермскому краю был задержан по подозрению во взятках.